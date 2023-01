Denuncian que el Centro de Desarrollo Infantil solo tiene cupo para 65 niños de 2 a 5 años, cuando en su corregimiento, en el norte de Cartagena, hay 130.

“No tenemos agua potable, no tenemos luz -el servicio es precario-, la educación es pésima, no tenemos vías, no tenemos nada”, dicen las mujeres que protestan frente a la Alcaldía de Cartagena.

“Para colmo le han incumplido a la niñez”, afirman.