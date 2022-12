En audiencia, Santos pide a Corte Constitucional aprobar plebiscito por la paz

El presidente Juan Manuel Santos pidió este jueves a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley Estatutaria que regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final de paz con las FARC,

“Quiero entregarle la paz al pueblo para que sea el pueblo quien decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido”, afirmó el jefe de Estado durante una audiencia pública convocada por la Corte Constitucional.

Santos recalcó que la paz está por encima de “la voluntad de un mandatario o de un gobierno”.

“A través del plebiscito, el pueblo colombiano se constituye en dueño, en protagonista y en beneficiario de la paz.”, afirmó.

El “acuerdo de fin del conflicto con las FARC significa, ni más ni menos, el reconocimiento por parte de un actor ilegal –que se ha mantenido en armas contra nuestras instituciones, nuestra Constitución y nuestras leyes– de la legitimidad de esas mismas instituciones, de esa Constitución y de esas leyes”, agregó.

Y sostuvo que con el acuerdo lo que “estamos haciendo es desarrollar el fin principal de nuestra Carta Fundamental, que no es otro que la búsqueda de la paz”.

A lo largo de su intervención ante los magistrados de la Corte Constitucional el Presidente subrayó la importancia que reviste la decisión de los colombianos expresada por medio del plebiscito.

Sello de legitimidad

“Será ese pronunciamiento popular el que imprima el mayor sello de legitimidad –ante el mundo entero y ante nosotros mismos– a la fase de implementación de los acuerdos para la construcción de paz”, sostuvo Santos.

Consideró que “en últimas, la refrendación popular será la garantía de que lo acordado efectivamente se va a cumplir, garantía que se complementará con un desarrollo normativo en el Congreso de la República”.

Recordó que no está obligado constitucional ni legalmente a someter el acuerdo final de paz a la refrendación popular, pero “sí tengo la facultad de hacerlo, y lo voy a hacer –si la Corte me lo permite–, no solo como un acto de democracia, sino en cumplimiento de la promesa que hice ante los colombianos”.

Consideró que “el pueblo colombiano tiene derecho a esta participación” y agregó que “la construcción de la paz trasciende las políticas de un gobierno”.

En ese orden de ideas, el Jefe del Estado enfatizó que “no se trata de un plebiscito ordinario sobre una decisión del Presidente” e insistió en que “los acuerdos solo podrán implementarse luego de que el pueblo se haya pronunciado mediante el plebiscito”.

Así mismo, el Mandatario defendió el plebiscito como mecanismo idóneo para que los colombianos decidan con su voto si el acuerdo debe “debe convertirse en una política de Estado”.