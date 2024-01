En la comunidad embera de Buenavista, zona rural del Bajo Baudó, Chocó, niños menores de cinco años siguen siendo las víctimas mortales de enfermedades asociadas a la desnutrición. En menos de ocho días tres murieron y otros están enfermos.



“Hay 49 niños con el mismo síntoma: vómitos y diarreas. Hay muchos niños enfermos allá en la comunidad y dentro de eso hay adultos también con el mismo síntoma. Hoy trasladaron un niño aquí en el hospital de Pizarro, lo trajeron grave”, alerta Albertina Valencia, concejala del Bajo Baudó.

Según la denuncia de un líder indígena de la comunidad, las personas enfermas no estarían recibiendo atención médica y, aunque tienen un centro de salud, señalan que no hay personal médico ni medicinas.

“Acá IPS Funsoba no está prestando sus servicios en la comunidad del Bajo Baudó. En este momento tenemos 45 niños enfermos con síntomas de diarrea, vómito, todo… y no nos están prestando servicio porque no tenemos medicamentos”, dice el líder indígena.

El alcalde del Bajo Baudó, Faustino Murillo, alertó que esta situación se está agudizando.



“Desde hace ocho días hemos venido denunciando una epidemia que se ha presentado en las comunidades indígenas del río Docampadó, la cual ha dejado tres de nuestros niños fallecidos hasta la fecha. Instamos a que se convoque una mesa de trabajo entre la Secretaría de Salud departamental, Funsoba y el municipio, para encontrar solución a esta problemática”, fue el llamado del mandatario.

Según las autoridades, esta problemática estaría relacionada con el consumo de agua no tratada y cobró la vida de 17 menores de edad en el 2023.