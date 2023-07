En Cartagena del Chairá investigan el asesinato de dos menores de edad

En Cartagena del Chairá, Caquetá, autoridades investigan el asesinato de dos menores de edad que ocurrió en la parte urbana de ese municipio, ubicado a unas dos horas y media en carro de Florencia.

Información preliminar señala que fueron atacados con arma de fuego. Otra persona resultó herida en este hecho.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas del doble crimen, han dicho las autoridades que presuntamente los responsables serían disidencias de las FARC que delinquen en la zona.

Los familiares de estos jóvenes piden que haya celeridad en la investigación para que se esclarezca este suceso y que no quede impune.

La semana pasada causó indignación la muerte de una niña de 3 años tras combates entre las disidencias de las FARC y el Ejército en el departamento de Huila.

La familia de la pequeña Salomé tiene un dolor que será irreparable. La pequeña cumpliría 4 años el próximo 9 de agosto de 2023, pero la violencia cegó su vida. La mamá de Salomé recuerda a la menor, que siempre tenía una sonrisa en el rostro.

“A ella le gustaba mucho cantar, bailar y jugar. Yo quería que ella jugara baloncesto como yo”, sostuvo Marly Tatiana Mosquera.

La mujer contó cómo se enteró de la tragedia, pues no estaba en ese momento en su casa ya que se encontraba realizando los trámites para el bautismo de su otro hijo.

“Llegué a mi casa, miré a los soldados y vi mucha gente. Pensé que algo había pasado y me dijeron que a la niña la tenían en un carro particular para traerla a La Plata. Yo me subí y mi esposo decía que la niña venía con signos, que él se los sentía”, aseguró.

Para llegar a donde los esperaba la ambulancia debieron recorrer muchos kilómetros: “La niña se desplomó. Yo digo que allí ella se murió y nadie hizo nada. Cómo los voy a perdonar si me quitaron una parte del corazón”.