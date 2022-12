En caso de atraco a Carulla, ¿se demoró la Policía o no?

Luego del asalto al supermercado Carulla en el barrio Pablo Sexto, en el occidente de Bogotá, hay una cosa que la comunidad no entiende: ¿por qué tardaron tanto las autoridades en llegar?

El CAI de La Esmeralda es el que debe responder en caso de un robo o asalto en este sector. Según una dependiente, la atención "realmente sí se demoró". "Estaba en el local, no había terminado de cuadrar y cuando salí a coger la buseta me puse a hablar con el vigilante y todavía la policía no aparecía", agregó la mujer.

Consultada sobre cuánto tiempo pudo pasar, desde el asalto a la llegada de las autoridades, la trabajadora sostuvo que transcurrió "media hora o más".

En igual sentido van los testimonios de vecinos del lugar. Un lapso demasiado extenso, teniendo en cuenta la corta distancia entre el CAI y el supermercado. El Centro de Atención Inmediata de la Policía se encuentra en un sitio estratégico.

Una mujer que vive cerca del CAI le dijo a Noticias Caracol que tarda cinco minutos para llegar a pie hasta el supermercado asaltado. Este testimonio se suma al de varias más personas, que tampoco entienden las razones de la demora de los uniformados para acudir a la brevedad al sitio del asalto.

Un vehículo de Noticias Caracol recorrió el trayecto desde el CAI y contando semáforos tardó 6 minutos en arribar al supermercado. En moto, el vehículo en que acudió la Policía, se supone que este desplazamiento se habría hecho mucho más rápido.