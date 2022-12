En castigo, papás irresponsables no podrían contratar con Estado, tener créditos ni cargos públicos

Proyecto en el Congreso, que establece sanciones por inasistencia alimentaria, avanza a toda marcha. En Bogotá, a diario hay 100 denuncias por esos casos.

“Tenemos que tomar medidas inmediatas, esto no puede seguir creciendo, no puede seguir incrementándose”, dijo Martiza Martínez, senadora y autora del proyecto.

La iniciativa busca que quien tenga un hijo requiera un paz y salvo a la hora de obtener un crédito.

Otra iniciativa que impulsa la Fiscalía y el Gobierno pretende quitarle la categoría de delito a la inasistencia alimentaria, para que los padres trabajen y respondan por sus hijos.

En total, las autoridades registran 51.000 procesos de padres que no responden por el sustento de sus hijos.

“La gente no le tiene miedo a un carcelazo por inasistencia alimentaria, pero si le tiene miedo al embargo de un salario. Creemos que es más por ese lado que se tiene que orientar”, opinó Esteban Bernal.

Sin embargo, muchas personas creen que despenalizar la inasistencia alimentaria, por el contrario, impulsará esa conducta irresponsable.

