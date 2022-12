En Chía exigen construcción de peatonal tras muerte de joven en la Autonorte

Una joven estudiante de Medicina murió tras intentar cruzar la Autopista Norte a la altura del peaje Andes, en inmediaciones de Bogotá.

Angie Juliana Gaitán, de solo 18 años, estaba iniciando su carrera en la Universidad UDCA. Cuando intentaba cruzar la vía fue atropellada por un bus. Frente a la tragedia, habitantes de veredas de Chía reiteraron la solicitud para la construcción de un puente peatonal en el corredor.

“Esto pasa por falta de autoridad. Estamos abandonados. Nos han incumplido las autoridades, tanto nacional, departamental y a la vez municipal”, declaró Alirio Gómez, líder de la comunidad.

“Hemos hecho diferentes peticiones ante Divinorte, ante el municipio de Chía y también ante el Ministerio de Infraestructura. Pero nunca nos han dado una respuesta. Siempre la respuesta es la misma: que acá no se necesita un peatonal, que no es necesario, que porque ellos no hicieron el convenio cuando se hizo la concesión de Divinorte”´dijo Janeth Cuesta, otra vecina del lugar.