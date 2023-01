En colegio de Cartagena se quedaron esperando que promesas de Santos se hicieran realidad

Hace cuatro años, el expresidente les ofreció la instalación de un transformador que permitiera usar equipos de aire acondicionado y computadores.

En su visita al colegio Soledad Acosta de Samper de la capital de Bolívar, Juan Manuel Santos se entusiasmó con los muchachos y mostró sus dotes de educador.

“Se comprometió con nosotros en muchas actividades, sobre todo en colocar un transformador para el bienestar de los estudiantes. ¿Y qué pasó ?, no cumplió”, dice July Velilla, madre de familia.

Al exmandatario lo secundaron otros funcionarios gubernamentales que, según la comunidad, también olvidaron los compromisos.

El desespero de estudiantes y padres es porque la carencia del transformador tiene funcionando en tinieblas al plantel.

Aunque solo lleva meses en el cargo, la secretaria de Educación Distrital, Claudia Almeida, dice estar comprometida a mejorar sus condiciones.

“Nosotros no podemos desconocer que sí tenemos una situación puntual de atención inmediata y que está representada en nuestra misión. Si el servicio y la prestación del servicio educativo no está funcionando la Secretaría de Educación es la responsable, y como responsables nosotros vamos a asumirlo”, expresó Almeida.

Entre tanto, computadores, acondicionadores de aire y otros aparatos eléctricos siguen en inactividad en las aulas del Soledad Acosta.

La gran preocupación de los padres de familia, de los docentes y los estudiantes es que la carencia del transformador ya ha ocasionado múltiples emergencias, entre ellas corto circuitos e incluso conatos de incendio.