En Colombia no se está comercializando arroz plástico, dice el Invima

Se hicieron varias pruebas de laboratorio y no existe evidencia alguna de la presencia de ese producto en el país, según el instituto.

“En cuestión de arroz, nosotros vigilamos a los molinos, vigilamos a los importadores, vigilamos el mercado”, dijo Javier Humberto Guzmán, director del Invima.

Explicó que, “como parte de esas labores, tomamos muestras del mercado, de los diferentes supermercados, y la llevamos al laboratorio”.

Y concluyó: “existen pruebas específicas que detectan polímeros o sustancias que no están presentes normalmente en el arroz y que podrían dar indicios de contaminación por plásticos. No hemos encontrado absolutamente nada”.

El pasado 19 de abril, ante una alarma que se generó por la supuesta presencia de arroz plástico en Colombia, Noticias Caracol salió a las plazas de mercado. Esto dijeron tenderos y compradores:

¿Llegó el arroz con plástico a Colombia? Esto dicen en plaza de...