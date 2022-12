En completa calma se desarrolla paro camionero en Antioquia

Se cumplieron tres días del paro camionero en el país y en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó no se registran, hasta ahora, alteraciones del orden público.

El comandante de la Región 6 de la Policía, general José Ángel Mendoza, aseguró que pese a la cantidad de conductores que se han sumado a los sitios de concentración de los camioneros, no ha sido necesario intervenir porque en las jurisdicciones de Antioquia, Córdoba y Chocó no se han registrado bloqueos.

“Agradecemos a gremio por su buen comportamiento, pero también solicitamos que así continúe, y que sea en las mesas de concertación que se llegue a una solución”, afirmó el general Mendoza.

Las mayores concentraciones de camioneros en Antioquia se están dando en los municipios de Marinilla, Rionegro, La Ceja, Girardota y Caldas.

Se calcula que en toda Antioquia hay unos 15 mil camioneros en cese de actividades.

Hasta ahora los esfuerzos realizados por el Gobierno para conjurar el paro han sido improductivos. El temor en las centrales de abasto es que se disparen los productos de la canasta familiar por poco ingreso de alimentos.