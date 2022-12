En completa tranquilidad transcurre paro de camioneros en el país

Pese a que hay algunas divisiones en el gremio, pues hay transportadores que decidieron continuar en negociaciones con el Gobierno, las autoridades informaron que tienen todos los operativos dispuestos para mantener la tranquilidad en las carreteras del país y evitar cualquier alteración del orden público.

A comienzos de mes, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), la Asociación Nacional de Transportadores (ANT), la Asociación de Transportadores de Carga (ATC) y la Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), definieron que si no se lograban acuerdos con el Gobierno, el cese de actividades comenzaría este lunes.

Además de exigir una rebaja en los precios de los combustibles en concordancia con el precio internacional del petróleo, los transportadores piden que se negocie la desaparecida tabla de fletes y, dicen, no aceptan más peajes y "el desmesurado aumento de hasta el 300 % en los mismos para financiar el desarrollo de las vías 4G".

Luis Orlando Ramírez, director de la ACC, explicó que la baja de los precios de los combustible s fue “un paliativo para evitar el paro pero no es suficiente, el Gobierno tiene que bajar mucho más”.

Igualmente, piden evitar el desplazamiento de los camioneros tradicionales en el transporte de hidrocarburos por parte de Ecopetrol y otras empresas productoras y comercializadoras del crudo, que han aumentado el uso de los oleoductos.

La movilización será "pacífica", dicen los camioneros que aseguran que el Gobierno no ha cumplido con lo acordado luego del paro de transportadores de 2013.

En Bogotá, desde la madrugada de este lunes la Policía desplegó varios uniformados a las entradas de la capital para evitar traumatismos.

En Cartagena, el tránsito de camiones de carga por la zona portuaria ha fluido de manera cotidiana. Policía desplegó operativos para evitar bloqueos.

En Medellín, más de 10 mil vehículos entraron a paro desde las 12:01 a.m. Los puntos de concentración en Antioquia son: variante Caldas, doble calzada Bello- Hatillo, autopista Medellín-Bogotá.

En Valle, hay normalidad en las vías de la región. Sin embargo, hay estricta vigilancia, por aire y tierra, en las vías principales, especialmente en la que comunica a Yumbo con la capital del Valle del Cauca.

“Exhortamos a los transportadores a estudiar y a analizar las propuestas entregadas por el Gobierno”, dijo la ministra Natalia Abello, invitándolos a continuar en los diálogos.

Hemos demostrado en estos 3 días que el diálogo es la manera de resolver diferencias, rechazamos las vías de hecho pic.twitter.com/g1zxB558ws — Natalia Abello Vives (@NataliaAbello1) February 22, 2015