En condiciones infrahumanas viven presos en cárceles de Cali y Bucaramanga

La cárcel Modelo de Bucaramanga, es uno de los centro de reclusión que presenta problemas de sobrepoblación carcelaria.

Allí, los presos prácticamente no tienen celdas. En la madrugada, los pasillos del centro penitenciario son intransitables, por la gran cantidad de personas acostadas en el suelo.

Pero no solo la cárcel de la capital de Santander registra hacinamiento. En la de Villahermosa, en Cali, hay capacidad para mil cien internos, pero actualmente hay 5.830, según un informe de la Personería.

Sin embargo, este es solo uno de los problemas del sistema carcelario, pues para nadie es un secreto que al interior de ellas hay corrupción, falta de compromiso del Gobierno y, lo más grave, un sistema que no responde al sistema judicial del país.