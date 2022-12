En Copacabana un parqueadero hace un millonario cobro por error de la justicia

Por un error de la justicia Víctor Holguín ha vivido un pesadilla con su vehículo, primero fue un embargo y ahora que aclaró el error, el problema es sacarlo del parqueadero pues debe millones por el servicio.

“El juzgado ordena el levantamiento de esta medida, ordenan al parqueadero que me entreguen el carro, pero vengo acá que dicen que es privado y con un papelito me dicen: tenes que pagar 8’300.000 por cinco meses que duró este proceso”, Víctor Olguín; afectado.

Ni siquiera la orden de un juez, proferida en Ibagüé, le permitió sacar su carro, al que por cada día en el depósito de embargos, seccional Medellín, le cobraron una cifra entre los 40 mil y 45 mil pesos y ahora no sabe cómo pagar.

“Recurrir a un préstamo en una entidad financiera, en una entidad bancaría, pero también se me van a demorar mucho para poderme desembolsar este dinero y esto sigue corriendo día a día”, asevera Holgín.

Noticias Caracol buscó la respuesta del parqueadero y a través de un comunicado de prensa aseguraron que:

"El valor cobrado corresponde a la totalidad del servicio prestado por un espacio de seis meses, más el traslado en grúa y los impuestos a cargo".

Según la empresa dueña del depósito, los valores del servicio están regulados por el código civil y demás acuerdos pertinentes.