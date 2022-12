“En Córdoba la corrupción se manchó de sangre”, dice fiscal tras 54 capturas en ese departamento

Detenciones se relacionan con el cartel de la hemofilia, desvío de recursos de Bienestar Familiar, robo de regalías y defraudación con recursos para educación.

De acuerdo con el fiscal Néstor Humberto Martínez, el ente investigador tiene evidencias de la “existencia de una peligrosa criminalidad que, en su afán de apropiarse de lo público, no respeta ni la vida ajena".

El alcalde de Moñitos, Álvaro José Cáceres, fue uno de los detenidos. Junto al mandatario, también fue apresado su padre y algunos colaboradores. Estas personas son señaladas de tener presuntos vínculos con el Clan del Golfo. El Concejo de ese municipio, también quedó prácticamente desmantelado.

“La Fiscalía investiga a ocho concejales que eligieron al personero, pese a que cinco de sus colegas advirtieron que el aspirante no tenía título de abogado”, indicó Martínez.

El jefe del ente acusador hizo énfasis en la imputación de cargos contra el ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quién tendrá responder por cinco delitos relacionados con 20 hechos de corrupción. Entre estos se encuentra el manejo irregular de las regalías para el departamento. El desfalco habría superado los 60 mil millones de pesos.