Iban a exhumar los restos de un familiar y encontraron la tumba vacía: ¿qué pasó?

Un insólito caso se presentó en el Cementerio Central de Cúcuta: una familia que iba a exhumar los restos de su ser querido para trasladarlo a un osario se encontró con una tumba vacía.



Los familiares de Carlos Rodríguez Morantes, que había sido sepultado hace 4 años, no daban crédito a lo que veían. Ellos no hallan explicaciones para esta situación, que los sumió en la tristeza.

“Eso es algo extraño, nos sorprendimos todos, todos quedamos sorprendidos al no ver nada. Si hubieran sacado el cuerpo de mi papá para meter otro, pues hubiera estado otro cuerpo ahí, pero nada. El día del entierro, bregamos para subirlo a la bóveda, estuvimos hasta lo último que el sepulturero nos dijo que iba a taparla con la lápida”, dijo Eduardo Rodríguez, hijo del difunto.

Él y sus familiares puntualizaron que memorizaron muy bien el lugar en el que fueron enterrados los restos de su ser querido, así que no es posible que se hayan equivocado de zona.



Marco Duarte, administrador del Cementerio Central de Cúcuta, habló sobre la situación, que deja más dudas que respuestas.

“Cuando miramos los documentos, vemos que fue enterrado en la bóveda 18. Nosotros procedemos a hacer la exhumación como estaba en la lápida, porque la familia fue la que colocó la lápida, y creyendo que estaba en la 18 y resulta que estaba en la bóveda 25. Cuando rompimos la bóveda, no se encontró ningún cuerpo. Procedimos a mirar los documentos que dicen que era bóveda 18 y tampoco se encuentra este cuerpo”, aseguró el funcionario.

El administrador del camposanto puntualizó que no tiene conocimiento sobre lo que haya ocurrido con los restos: “Posiblemente lo sacaron. No se sabe qué pasó en este proceso, la verdad. No puedo decirle. Yo no estaba en la administración en ese momento”.

La Secretaría de Gobierno de Cúcuta se reunirá con los familiares. Esa dependencia se comprometió a investigar y trabajar hasta hallar los restos desaparecidos.