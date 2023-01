En distintas plazas del país dijeron #NoAlTerrorismo tras atentado en la General Santander

Colombia se movilizó para rechazar la violencia y homenajear a los 20 cadetes que perdieron la vida por el carro bomba.

2:40 p.m.: Termina la ceremonia y así la jornada en rechazo al terrorismo.

1:10 p.m.: Inicia la eucaristía en la Catedral Primada de Colombia, ubicada en el centro de Bogotá.

12:45 p.m.: Se empieza a desocupar la Plaza de Bolívar en Bogotá. A la 1:00 p.m. tendrá lugar una misa en honor a las víctimas.

12:40 p.m.: Manifestantes también recordaron a los líderes sociales y exigieron justicia. Desde 2016, han asesinado más de 500.

12:10 p.m.: En la Plaza de Bolívar no pueden contener las lágrimas durante el homenaje a los 20 cadetes fallecidos.



Asistentes a la Marcha por Nuestros Héroes no pueden contener las lágrimas en medio del homenaje a las víctimas que dejan los actos de violencia en el país. #NoAlTerrorismo >>> https://t.co/a5AH4YTAzm pic.twitter.com/balfvR1WFb — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2019

12:00 p.m.: ¡Un abrazo que lo dice todo! Ciudadanos se acercan a los policías para hacerles saber que están con ellos.

11:55 a.m.: Gustavo Petro no participa de la marcha y envía el siguiente mensaje:



Los respeto en su marcha pero estaré en la que provoque la paz y no la guerra.



Respeto y me solidarizo con cada madre, hermana de los policías caídos, pero no apoyo que más madres y hermanas de policías tengan que llorar porque un gobierno decidió la guerra y no la paz https://t.co/bkEFjDW3nl — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 20, 2019

Advertisement

11:50 a.m.: Tiene lugar en la Plaza de Bolívar un minuto de silencio por los 20 cadetes que fallecieron en el atentado a la Escuela General Santander.



Minuto de silencio en la Plaza de Bolívar en honor a las víctimas del atentado en la Escuela General Santander https://t.co/yqNEZKp2QB #NoAlTerrorismo pic.twitter.com/o9bo1myCls — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2019

11:45 a.m.: En el Parque de las Luces, en Medellín, decenas se concentraron para participar en un acto simbólico y expresarle su respaldo a la Policía.

Una multitud le dio un espaldarazo a la policía en Medellín y rechazó el terrorismo 11:40 a.m.: Desde Montería, el senador Álvaro Uribe se unió a la marcha contra el terrorismo.

11:25 a.m: Suena el himno nacional en la Plaza de Bolívar. Cientos de personas, con camisetas y banderas blancas, se pronuncian en contra de los actos violentos.



De blanco y con banderas de Colombia, cientos entonan el Himno Nacional en la Plaza de Bolívar para decir #NoAlTerrorismo https://t.co/k5WhbBpfxI pic.twitter.com/F5W7HgOINQ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2019

11:15 a.m.: Más de 1.000 personas llegaron a la Plaza de Cayzedo en Cali para hacer un plantón en pro de la vida.

Con plantón por la vida, Cali rechazó al terrorismo tras atentado en Escuela General Santander 11:10 a.m.: Se reza un rosario frente a la Escuela General Santander.

11:00 a.m.: En Barranquilla, Sincelejo, Riohacha, Valledupar, Montería y Cartagena también se manifiestan en contra de la violencia.

Las principales ciudades del Caribe dicen #NoAlTerrorismo 10:45 a.m.: Comienza a llenarse la Plaza de Bolívar, punto de encuentro en Bogotá para rendirles homenaje a las víctimas del atentado con carro bomba. (Foto: Alcaldía de Bogotá)

10:30 a.m.: El presidente Iván Duque se suma a la movilización y asegura: “Colombia, hoy como país, está diciéndole a todo el mundo que a nosotros nada nos va a doblegar".

Aquí su declaración:

“Colombia se va a unir para derrotar esta amenaza”: Duque se suma a la marcha contra el terrorismo 10:00 a.m.: “Por la vida y por la paz”: congresistas y políticos de distintas orillas se unen en la Marcha por Nuestros Héroes.



¡Hoy marchamos por la vida y por la Paz!



Es el día de solidarizarnos con las victimas del conflicto en todo el país y demostrar que no nos van a devolver al terror ni a la guerra. #LaVidaEsSagrada pic.twitter.com/7HTtgy3DP4 — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 20, 2019

9:55 a.m.: El expresidente Juan Manuel Santos, su esposa María Clemencia Rodríguez y sus hijos marchan por la avenida Séptima de Bogotá junto a otros ciudadanos.

"Hay que dejar atrás la polarización, los odios, las envidias, y por eso aquí estamos diciéndole no al terrorismo", aseguró el Nóbel.



Advertisement

9:21 a.m.: Niños que sueñan con ser policías también hacen parte de la manifestación en Bogotá.

9:15 a.m.: Frente a la Escuela General Santander, niños y mujeres les dan un abrazo a los policías para recordarles que están con ellos. Juntos dicen #NoAlTerrorismo.



Abrazos que valen más que mil palabras: policías reciben homenaje de la ciudadanía https://t.co/yqNEZKp2QB #NoAlTerrorismo pic.twitter.com/x9HFucqLFS — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 20, 2019

9:12 a.m.: El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, llega al Parque Nacional para participar de la Marcha por Nuestros Héroes.

“Aquí no hay diferencias políticas, todos los colombianos estamos unidos en esta expresión de dolor y de rechazo a los violentos”, afirmó.

9:00 a.m.: “No hay muertos de primera ni muertos de segunda; hay que marchar por los líderes sociales, por los secuestrados y también por los policías, sin tintes políticos. Esto debe ser de todos los colombianos”, dice el analista político Pedro Viveros en la transmisión especial de Noticias Caracol.



Todavía hay tiempo para unirte a las marchas. Hoy haremos un homenaje a nuestros policías y rechazaremos los actos violentos. Saldremos a las 9:30AM del Parque Nacional y del Centro de Memoria. Nos dirigiremos a la Plaza de Bolívar. ¡Acompáñenos! #MarchaPorNuestrosHéroes pic.twitter.com/tRCL1sRIHu — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 20, 2019

Advertisement

8:55 a.m.: En Bogotá, en el Parque Nacional, comienzan a reunirse varios ciudadanos que marcharán hacia la Plaza de Bolívar.

El recorrido en Bogotá:



#MarchaPorNuestrosHéroes



📌Parque Nacional:

- Kra 7 al sur conectando con Kra 13 hasta Cl 19

- Cl 19 al Oriente hasta Eje Ambiental

- Eje Ambiental hasta Kra 7 y Plaza de Bolívar



📌Centro de Memoria:

- Cl 26 al Oriente

- Une con marcha del Parque Nacional en Kra 13 con Cl 26. pic.twitter.com/4js2n2nUfc — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) January 20, 2019

Le puede interesar: