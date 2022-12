En EE. UU., Santos insiste en que países consumidores tienen responsabilidad en lucha antidrogas 

Antes de su reunión con Trump, dijo que Estados Unidos y Colombia necesitan “trabajar juntos” contra ese flagelo. También habló de Venezuela.

El presidente Juan Manuel Santos habló así en el canal de noticias económicas Bloomberg, luego de amenaza de descertificación por aumento de cultivos ilícitos.

Para Colombia, señaló el mandatario, el narcotráfico es un tema de seguridad nacional, y subrayó que “el país continúa comprometido en la lucha contra ese problema”.

Así mismo, expresó su preocupación por el aumento “en los cultivos de coca”, pero resaltó que “por primera vez en nuestra historia tenemos una maravillosa posibilidad de encontrar una solución estructural al problema porque, gracias a la paz con las FARC, podemos entrar a las zonas donde se está cultivando coca y llevar no solo presencia del Estado sino desarrollo a través de programas de sustitución de cultivos”.

Estados Unidos descertificará a Colombia si no controla cultivos... Sobre Venezuela, señaló su deseo porque “se convierta en una democracia nuevamente y estamos ejerciendo toda la presión posible para que ello vuelva a suceder”.

“Nosotros le hemos dicho al presidente Trump que la intervención militar es algo que no está en la agenda de ninguno de los países de América Latina”, agregó.

Los mandatarios colombiano y estadounidense se encontrarán este lunes en la noche.

Santos intervendrá el martes en la 72° Asamblea General de Naciones Unidas.

