“En el COVID no creo, nosotros no existimos”: insólita respuesta de un ciudadano sin tapabocas

Gran sorpresa ha causado en las redes sociales la respuesta de un ciudadano en Cúcuta que fue consultado por una periodista en la calle, cuando consumía alimentos.

La reportera le consultó sobre si sentía o no temor de comer en la calle por el tema de la pandemia del coronavirus COVID-19. Por supuesto dijo que no, pero lo insólito fue su manera de justificarse.

“Yo la verdad en el COVID no creo, nada de esto es real. Nosotros no existimos, todo esto es un pasatiempo”, explicó el motociclista en el video publicado por el perfil de Tu Kanal Televisión.

Con esa frase dejó perpleja a la comunicadora, pero siguió con sus argumentos y hasta ‘citó’ una idea que, según él, dijo el actor Jim Carrey: “tenía mucha razón cuando decía que nada de esto es verdad, simplemente estamos atrapados en un cuerpo y estamos viviendo el momento”.

Para ponerle la cereza a este insólito pastel explicó que no usaba el tapabocas porque “no apoyo ese movimiento iluminati”.

No obstante, este no fue el único ciudadano que recurrió a una respuesta metafísica para restar importancia al COVID-19. Otro de los consultados explicó que para él “el coronavirus no es más grande que Dios” y así justificó que no le daba miedo comer en expendios ambulantes.

Es inevitable no sentir cierta gracia por las ocurrencias de estas personas. Sin embargo, el coronavirus es un tema serio y no un invento, pues en el mundo van más de 13 millones de personas infectadas y, solo en Colombia, la cifra de muertos está a poco de llegar a los 6 mil.

Por eso, la recomendación siempre será utilizar correctamente el tapabocas, lavarse las manos, evitar las aglomeraciones y guardar distancia social.