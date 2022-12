En el marco de la justicia especial, Gobierno solicitó libertad de 63 militares condenados

Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló que han permanecido cinco o más años privados de libertad y cumplen requisitos para la libertad condicional.

El polémico anuncio lo hizo el ministro Villegas en Blu Radio.

"Anoche la secretaría remitió a los jueces de control de penas los primeros 63 pedidos de libertad inmediata, son 63 nombres de militares sub judice que han cumplido a juicio de la secretaría de la justicia especial para la paz los requisitos para gozar de la libertad condicional", indicó el funcionario.

Noticias Caracol habló con el general Uscátegui vía telefónica quien confirmó que ya firmó el acta de compromiso ante este tribunal especial, con el que busca una absolución de la condena de 37 años que pesa sobre el por la masacre de Mapiripán ocurrida en 1997.

El ministro Villegas explicó que estos militares han permanecido 5 años o más privados de la libertad y cumplen los requisitos para quedar en libertad condicional.

"El juez que dictó 20 años o 15 años a un suboficial y que de eso ya cumplió cinco, eso quiere decir que ha cumplido los requisitos para la libertad condicional y quien ordena la libertad es ese juez que ya ha dictado y controlado la pena de ese condenado", añadió Villegas.

El presidente de Acore, el general en retiro Jaime Ruiz, dijo que aunque los uniformados quedan en libertad condicional, no tiene confianza en los magistrados del tribunal de paz que los juzgarán.

"Esta jurisdicción especial, aún no tiene plena garantía en cuanto a seguridad jurídica, quedaron puertas abiertas que permite que la justicia penal internacional pueda asumir procesos que se den dentro de esta jurisdicción", indicó el general (r) Jaime Ruiz.

Álvaro Leyva, facilitador en los diálogos con las FARC, reveló que el exministro Diego Palacio y el general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales se acogieron también a la justicia especial para la paz.