En el oriente antioqueño están regalando la leche por paro camionero

Varias consecuencias ha traído el paro camionero en Antioquia. Por una parte, en el oriente del departamento, los empresarios de la leche han comenzado a regalar cientos de litros del preciado líquido. En La Ceja ya se regalaron cinco mil litros que no se pudieron transportar.

Adicional a esto, en el municipio de Caldas, un vehículo de una empresa privada fue incinerado. Las autoridades informaron que este camión tenía como destino Manizales y fue atacado con bombas incendiarias.

El gerente de la empresa afectada afirmó que las pérdidas ascienden los 300 millones de pesos.

En el departamento de Antioquia el paro camionero tiene inmovilizado el 80% de su parque automotor.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, manifestó que no se reportan vías bloqueadas en el departamento, y lamentó que algunos protestantes estén utilizando la violencia.

Por su parte, el general José Ángel Mendoza, comandante de la regional 6 de la Policía, confirmó que en los hechos violentos en Antioquia han sido capturadas siete personas.