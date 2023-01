“En el partido no hay división”: Joaquín Gómez habla sobre carta en la que critica a Timochenko

El exguerrillero aseguró que era un documento interno que fue filtrado a los medios y que contenía reflexiones necesarias.

Joaquín Gómez se pronunció sobre la incendiaria misiva en la que hizo dura críticas en contra del líder del partido de la FARC. “Esa carta, entre otras cosas era para un debate interno porque así solucionamos las cosas y alguien la filtró a los medios”, aseguró Milton Toncel, nombre real de Joaquín Gómez.

De igual manera, descartó que sus comentarios significaran alguna división dentro de la colectividad: “el partido nuestro no es un partido tradicional, donde el jefe llega, el caudillo habla y habla y los demás le aplauden y le felicitan y le siguen sin entender qué es".

Sobre los comentarios en contra de Timochenko, lo calificó de rencoroso y revanchista, respondió: “No es que no esté contento, estoy expresando ciertas dificultades que yo le he visto, pueda que termine siendo subjetiva la apreciación mía, pero eso es lo que yo pienso, pueda que esté equivocado".