En el primer semestre de 2016 empezará a circular nuevo billete de $100.000

Colombia comenzará a emitir el próximo año nuevos billetes en los que se destaca a varios personajes nacionales, entre ellos el fallecido premio Nobel Gabriel García Márquez, como una transición para eliminar tres ceros en las denominaciones actuales.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo este viernes a periodistas que los nuevos billetes van a tener el número, la palabra mil y después la palabra pesos.

"Esa familia de billetes va a ser la transición a los billetes que no tengan los tres ceros. Cuando se tome la decisión de la eliminación de los tres ceros dirá cien nuevos pesos, la palabra mil se cambia por nuevos", explicó el funcionario.

Sin embargo, para que el proceso de eliminación de los ceros se concrete el gobierno deberá presentar un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Congreso, explicó Cárdenas.

En los nuevos billetes aparecerán figuras importantes en la historia de Colombia como García Márquez, premio Nóbel de Literatura 1982, quien estará en el anverso del billete de 50.000 pesos, mientras que por la otra cara se verá la imagen de la ciudad perdida, un antiguo poblado indígena ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (norte).

El nuevo papel moneda colombiano también rendirá homenaje al expresidente Carlos Lleras (1966-1970)), en el billete de 100.000 denominación que aún no existe en el país y que también tendrá la imagen de la palma de cera, el árbol nacional.

Por su parte, Alfonso López Michelsen, presidente de 1974 a 1978, estará en el billete de 20.000 pesos que también tendrá en la otra cara la imagen del famoso sombrero vueltiao, símbolo de la cultura caribe colombiana.

"Los billetes colombianos tienen en promedio 18 años en circulación y no han tenido mayores modificaciones. En Colombia, aunque el índice de falsificación es bajo, la actualización de los billetes permitirá fortalecer su seguridad y mantener la confianza del público en el efectivo", señaló un comunicado del Banco de la República.