En el Urabá antioqueño no podrán pescar en las tardes

María Inés Cardona, directora del Dapard, indicó que los vientos fuertes incrementaron el oleaje en las playas del Urabá antioqueño por lo que tuvieron que restringir el zarpe de pescadores en las horas de la tarde.

“Después de la una tarde no podrán salir a pescar. Hay que extremar el autocuidado y recordar que los pescadores salen a hacer esta actividad para mantener su familia y es por esta que deben ser más precavidos”

Advirtió que también hay restricciones para los turistas y habitantes de esta zona del departamento.

“El mar está señalizado con banderas, cuando las rojas están puestas quiere decir que no deben ingresar adentro, que no es seguro”, indicó Cardona.

Se presume por información del Invemar, que el mar de leva iría hasta marzo de este año.