En error militar, mujer recibió disparo de fusil cuando pasaba por un retén

Los hechos ocurrieron el pasado domingo hacia las 7:30 p.m. cuando dos familias venían en dos vehículos, por el sector de los Ceibos, Palmira, Valle del Cauca. En el lugar hay un puesto de control militar que cuida una subestación eléctrica, de manera inexplicable tras escuchar un grito, los militares atacan con sus fusiles a los carros.

En el episodio resultó herida Yamileth Noguera, de 34 años, se encuentra recluida en la Clínica Palma Real de dicho municipio. La mujer recibió un disparo en la espalda y se encuentra, según los médicos, en grave estado de salud.

“No sabemos qué fue lo que pasó, cuando pasamos por el puesto del Ejército, no había señalización de pare ni nada. Empezaron a disparar ráfagas de fusil, nosotros aceleramos y posteriormente nos dimos cuenta que mi esposa había sido impactada”, narró Julián Moreno, esposo de la víctima.

“Al día siguiente el Ejército se comunicó con nosotros, el coronel Gamba nos dijo que ellos aceptaban la responsabilidad del hecho, nos informó que fue un error militar pero no creemos que haya sido así”, aseguró Moreno.

El Ejército emitió un comunicado donde expresó que los militares escucharon ruidos extraños y, por eso, se presentó la reacción de las tropas, pero en ninguna parte del documento reconoce el error. Sin embargo, la institución afirma que estará pendiente de la recuperación de la mujer.

La familia espera que el Ejército se responsabilice y cubra los gastos médicos, porque, de lo contrario, interpondrá una demanda contra el Estado.

[[{"fid":"164890","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]