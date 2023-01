En firme, acusación contra novio de Ilse Amory Ojeda por desaparición forzada

Juan Guillermo Valderrama deberá responder por el feminicidio de la ciudadana chilena, a quien hallaron quemada en un barranco de Rionegro, Santander.

El Tribunal Superior de Santander dejó en firme la acusación del delito de desaparición forzada contra el novio de Ilse Ámory Ojeda.

No aceptó los argumentos de la Procuraduría y la defensa, que solicitaron mediante apelación que el cargo no le fuera imputado a Juan Guillermo Valderrama, ya que consideraban que no era clara la forma como se privó de la libertad a la ciudadana extranjera desde el 28 de marzo hasta el 31 del mismo mes.

El 16 de enero inician las audiencias preparatorias para el juicio del sujeto.

Valderrama podría pagar hasta 50 años de cárcel por el feminicidio de Ilse Ámory Ojeda.