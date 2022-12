En firme, proceso contra José Obdulio Gaviria por calumnia agravada

La juez 27 de conocimiento negó la solicitud presentada por la defensa del exasesor presidencial Jose Obdulio Gaviria, con la que se buscaba archivar el proceso que se adelanta en su contra por el delito de calumnia agravada.

Según la determinación de la juez, las retractaciones presentadas por el exasesor presidencial no cumplieron los requisitos exigidos por la ley para este tipo de casos.

"No se evidenció un arrepentimiento por parte del columnista en los dos artículos publicados en diarios regionales de Medellín en el año 2012", precisó la juez, al considerar que estos artículos no cumplieron las expectativas de los sindicalistas cuyos derechos no fueron reivindicados.

