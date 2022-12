En Jericó piden que los turistas sean más respetuosos

La canonización de la madre Laura trajo consigo el crecimiento turístico para el suroeste antioqueño, específicamente para el municipio de Jericó, donde nació la única santa colombiana.

Aunque normalmente esto es un beneficio para los espacios urbanos, en Jericó están desesperadas las autoridades municipales con el comportamiento de algunos turistas que no se portan muy bien, pues no solamente dejan basuras en los alrededores del pueblo y principales sitios turísticos, sino que no consumen los productos locales.

“Mensualmente el municipio tiene que destinar 21 millones de pesos adicionales a lo presupuestado para recoger y tratar las basuras que los peregrinos dejan al hacer sus visitas”, explica Carlos Mario Vanegas, gerente de Turismo y eventos de Jericó.

Según Vanegas, los peregrinos dejan las basuras en las casas y sitios históricos, un gasto que el municipio debe asumir.

Añadió que incluso peregrinos con enfermedades extrañas llegan en busca de milagros de santa Laura, “y nos dejan todo esos virus y enfermedades en el municipio”.

Vanegas invitó a que los turistas “por lo menos consuman en el municipio, a nosotros nos gusta que nos visiten, pero que nos dejen también recursos acá. Si queremos ser un destino competitivo necesitamos que nos gasten”.

En un fin de semana promedio a Jericó llegan entre 10 y 15 buses con turistas, unas 400 personas aproximadamente.