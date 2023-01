“En la confrontación del miedo, tenemos que ser la esperanza”: Sergio Fajardo y Claudia López

El candidato y su fórmula hablaron de su apuesta por la educación, de posibles alianzas y de que van concentrados para “ganar el premio de montaña”.

Ya con el partidor lleno, ¿en qué están enfilando baterías en esta campaña?

SF: Déjeme le doy una figura ciclística, vamos a empezar la subida mas larga para un ciclista que es el páramo de Letras. Son 80 km de subida.

Venimos de una elección de 11 de marzo donde está la consulta interpartidista y hay un par de escapados. Empezamos a subir y son dos meses que tenemos que subir. Hay que concentrarse en llegar 80 km más adelante.

Yo siempre le digo a la gente: concentrados, no respire mucho, cuando usted empieza a mirar para los lados y se empieza a angustiar se queda sin fuerzas. Concentrado, mantenga su ritmo y trabaje y espérese, verá en que momento, tenemos que llegar es a ganar.

Hay dos escapados, ¿qué cambios le van a meter a la bicicleta?

C: Nuestro plan está muy claro y hasta ahora ha salido muy bien, uno siempre tiene que adaptarse, leer cada día, tener visión de coyuntura. Y saber para dónde va. Nosotros hemos trabajado en esta coalición durante un año. Nos preguntan si vamos a hacer una coalición. Por favor, la hicimos hace rato. Tomamos una decisión deliberada conscientes, de concentrarnos a las elecciones al Congreso. Apostarle a que esta coalición tuviera líderes maravillosos y logramos una cosa extraordinaria, somos la principal fuerza alternativa de Colombia con dos millones de votos.

Arranca esta nueva etapa, ¿cuál es el cambio que hay que hacer? Que se noten mejor y se comuniquen nuestras propuestas, que la gente entienda que nuestra prioridad es reconciliar a Colombia porque hay que echar andar nuestra economía, porque hay que crear un millón y medio de empleos porque ese es el mejor modelo para desarrollar a Colombia, que la gente tenga mejor empleo, mejor salud.

Concentrarnos en la mejor justicia rural, la violencia contra los niños y las mujeres es inaceptable. Que tener seguridad y justicia pública deje de ser un lujo en Colombia. Y que la educación sea el pilar fundamental de esta transformación.

Que el motor de nuestra economía nunca va a ser el petróleo. Nos metieron en ese cuento Santos y Uribe que no tiene razón de ser.

Nuestro motor realmente de crecimiento es la inteligencia es la biodiversidad.

SF: 80 km… usted no puede meter un cambio muy duro porque se funde. Y el reto es cómo coge el paso para ir avanzando.

Nosotros hemos estado en una polarización. Es una polarización que tiene un elemento común que es el miedo, distintos tipos de miedo.

Nuestro reto político es una Colombia que está adolorida; nosotros estábamos en la cabeza de los países mas felices, ya no estamos en la lista de los países más felices.

Colombia es un país que le falta un relato para unirnos, es un país muy fragmentado en términos geográficos y culturales.

Y nuestro reto es como avanzar en la política, para que no sea el miedo lo que nos una. El miedo en adición a la corrupción.

Nosotros cómo construimos sabiendo que Colombia tiene que cambiar en términos políticos. Llevamos 16 años de un par de gobiernos que, nosotros nos enfrentamos en el 2010 a Juan Manuel Santos con Antanas Mockus y él ganó porque era el candidato de Uribe.

Son dos gobiernos que nos están entregando a esta Colombia que tenemos y nosotros tenemos que pasar esta página, porque no nos podemos quedar atrapados.

Esa es la voz nuestra transformación política, como el que yo he liderado…por fuera de la política tradicional.

No nos podemos quedar atrapados en lo que significa destruir, destruir es muy fácil. En Colombia hay unas personas geniales para construir.

¿Esas alianzas con quiénes van a ser para tener coequiperos, gregarios y protegerlo de los vientos y de otros rivales?

SF: Ustedes ven las campañas y las carreras y siempre hay un poco de montón de agitación y llega el momento donde se tiene que ser líder. Usted tiene que tener mucho trabajo, mucha cosa, pero siempre hay un momento del líder; estamos al frente dos personas y tengo que ir liderando este lote.

Mi convicción de vida es: concentrado, no se ponga a mirar para los lados. Hay gente que sale y se quita la camiseta, a nosotros nos dicen: “dele, no se vayan a quitar. Adelante…no se asusten, no se rindan”, ahí vamos.

En esta época, nos han llegado y nos han hablado mucho de Humberto de la Calle. Esta mañana prendo el computador y me llegaron 800 mensajes.

Tenemos que escuchar lo que nos están diciendo, pero yo como líder voy diciendo: vamos por este camino, vamos a presentar nuestras propuestas, porque dentro del contexto que hemos estado las propuestas no se han escuchado.

Es la confrontación del miedo y nosotros tenemos que ser la esperanza y ¿cuáles son nuestras propuestas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción?, ¿cuál es nuestro modelo de desarrollo económico?, ¿qué significa la riqueza que queremos construir?, ¿cuál es la apuesta por la educación?, ¿cómo vamos a avanzar con un incremento del 10% de la educación?

Como en la lucha contra la corrupción, que la va a encabezar Claudia, tenemos como reto quitarle el equivalente 1 punto del PIB que, mal contado, son 9 billones de pesos que van para la educación, la ciencia, la tecnología.

Ese es nuestro reto y para eso llegamos al poder.

La seguridad ciudadana, toda una cantidad de delitos que están afectando la vida de los ciudadanos. Cómo vamos a llegar al desarrollo rural, que es uno de los grandes retos de Colombia.

Cómo vamos a hacer con la construcción de la paz, nosotros tenemos que construir la paz. No nos podemos dar el lujo en Colombia de destruir lo que, con todas las dificultades y errores, se ha acumulado, tenemos que avanzar en la construcción de esa paz y pasa por el desarrollo rural, para construir las alternativas de desarrollo productivo, la agroindustria.

Cómo integramos, cómo somos capaces de llegar con la educación rural en nuestro país, de qué manera nosotros articulamos, qué son las vías terciarias para poder llegar a los mercados.

Todo con una gran base: la educación. Yo voy a presentar la mejor propuesta de educación, no lo dude. Es mi convicción personal y por eso entré a la política.

Colombia tiene que ser capaz de que no sea el origen de las personas el que determina que tan lejos pueden llegar las personas, tiene que ser la inteligencia, la capacidad, el talento…eso se tiene convertir en oportunidades.

Eso es lo que nosotros sabemos construir para avanzar y que no sean los violentos o los corruptos los que determinen cuáles son las oportunidades de la gente.

CL: Esta campaña apenas va a empezar, hay líderes increíbles: Humberto de la Calle, Gustavo Petro, sin duda, pero la gente necesita ver las campañas, ver las propuestas, ver los candidatos.

Aquí tenemos un reto que es tener por primera vez un gobierno alternativo que no viene de castas políticas, ni de familias heredadas, ni de maquinarias políticas.

En primera vuelta tenemos que vencer al candidato de Santos, se llama Germán Vargas. En segunda vuelta tenemos que vencer al candidato de Uribe, se llama Iván Duque.

(…)

Porque hemos estado atrapados en la violencia, la corrupción y el clientelismo. Nadie confía en nadie.

No tiene que ser una Colombia con miedo, el miedo le quieta la dignidad a la persona.

CL: Nosotros nos tenemos que poner nuevos retos y nuevas metas. Como vivimos una guerra de 50 años, los temas eran cuáles eran las tasas de homicidios hay, cuantas hectáreas de coca hay.

La nueva página de Colombia tiene que tener las siguientes obsesiones: reducir a un digito la tasa de embarazo adolescente indeseado. No puede ser que el 20% de los niños no sepa quién es su papá.

Tenemos que incorporar a los niños que no tienen atención de la primera infancia, mayores de cinco años. Tenemos que cuidar la jornada única y lograrla hacer en ese plan decenal.

Tenemos que fortalecer educación publica superior. No podemos quitarle recursos a la educación pública para unos poquitos en ‘Ser pilo paga’…no, aquí todos son pilos. Todos tienen que tener oportunidades.

SF: Tenemos que entender muchas cosas que en nuestra sociedad no han pasado. En la gente en Colombia hay dos temas que aparecen: el tema ambiental, hay una conciencia ambiental por toda Colombia. El medio es el desarrollo y ese cambio está en nuestro país y los tenemos que entender como riqueza.

Y el otro es el tema del desarrollo de las mujeres, hay conciencia de esa apuesta. En el 70% de los hogares hay violencia contra las mujeres, los niños y las niñas. Es un tema que tenemos que transformar en nuestra sociedad.

¿Es tan difícil que el lenguaje político entienda?

SF: Yo creo que todos los que nos están viendo están entendiendo. Tenemos que cambiar la primera página, ustedes que son periodistas.

Nosotros no podemos ser la Colombia donde siempre la primera página son los guerrilleros, los paramilitares, los narcotraficantes, los corruptos. Esa es mi generación.

Tenemos que cambiar la primera página. Por eso me metí en la política. ¿Quién puede cambiar eso? Nosotros.

Los que saben dicen que sin alianzas y sin maquinaria no se llega al poder... ¿insisten en ir solos?

CL: Pero es que esa es la política tradicional y no queremos saber. Los que saben han destruido este país con esa politiquería y esa corrupción.

Claro que hay que tener alianzas, hay gente extraordinaria, hay liderazgos regionales, nacionales. Todos los días estamos ampliando esta coalición, pero no con la política tradicional.

Porque si cedemos un ápice al clientelismo y la corrupción no estamos haciendo nada por Colombia.

La campaña se va a ir decantando y tenemos claro a quién hay que ir a derrotar y con quiénes vamos a conversar.

SF: Yo quiero añadir una cosa. Empecé la política a los 43 años, una tierna edad. Si fuera por esos que saben tanto, yo no estaría aquí sentado. Porque siempre nos han dicho que es imposible.

En la historia de Medellín, imposible derrotar las maquinarias…todo lo nuestra era imposible…en la gobernación nos enfrentamos al candidato de Uribe, al candidato de Ramos y ganamos con la votación más alta que se ha sacado en Colombia.

Siempre nos han dicho que no se puede…y siguen y repiten y ellos vuelven.

Tenemos que perseverar. Tengo la formación del matemático: persevere, concentración en lo que está haciendo. Convicción profunda lo que estamos haciendo.

CL: De eso se trata esta campaña: de que por primera vez gobierna sin comprar un congresista, que por eso puede duplicar el presupuesto en educación porque no se podría, porque la plata se iría en pagar la mermelada.

Ellos van a estar ahí…

SF: Es que yo ya he gobernado…no caímos aquí en paracaídas…no hay ni un puesto para un congresista como no lo ha habido para un concejal o un diputado.

A todos los llamé y les dije vamos a trabajar… ¿quiere trabajar por la región Caribe?... ustedes participan…es para todos.

Se acabo la esclavitud de la politiquería, la corrupción, y la violencia. Tengo buenas sensaciones, vamos subiendo bien.