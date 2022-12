En la mira, distribuidores de aceite para carros en Bogotá por adulterarlos

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos contra nueve propietarios de establecimientos de comercio en distintas localidades de Bogotá, por dedicarse, presuntamente, a la venta y cambio de aceite "pirata" o adulterado.

De acuerdo con el ente de vigilancia, las condiciones de este lubricante no corresponde a los originales aceites lubricantes para vehículos que fabrican reconocidas firmas nacionales y extranjeras. ( Conozca más: Aprenda a detectar un aceite adulterado )

Esa acción constituye, según la SIC, una violación al Estatuto del Consumidor. Los establecimientos sancionados son: Lubricantes y filtros La 40 (carrera 89B Bis No. 40 - 96 Sur), Filtros y aceites sexta avenida (Av. calle 6 No. 31B - 27), Lubricentro Villamil (Carrera 87 C No. 69B - 62 Sur), Aceites y filtros Lucyautos (calle 71 No. 29 - 11), Lubricantes LER (Carrera 89C No. 42-05 Sur), Lubricep (Av. carrera 70 No. 68B-07), Lubricantes de Colombia MP (Av. El Tabor No. 108-30), Don Quijote 161 (Carrera 12ª No. 161-22) y Lubricantes Escamilla (Carrera 23A No. 1-19).

Adicionalmente al pliego de cargos, la SIC ordenó la suspensión inmediata de la comercialización de las marcas cuyas muestras arrojaron producto no conforme. La venta del producto solo se autorizará hasta que se acredite que fueron adquiridos de manera directa y legítima a los fabricantes o distribuidores autorizados.

En caso de que los establecimientos sean hallados responsables de la irregularidad, las multas pueden llegar a los 1.232 millones de pesos.