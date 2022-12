En las entrañas de Perseo, operación que busca a los seis delincuentes más peligrosos de Tumaco

Homicidios, secuestros, extorsiones y cultivo de coca son solo algunos de los males que aquejan a esta región. ¿Quiénes están detrás de estos crímenes?

Un equipo de Noticias Caracol se metió en el corazón de los impresionantes operativos que realizan las Fuerzas Militares y la Policía en Tumaco contra las bandas que se disputan el territorio y los cultivos de coca.

Cerca de once mil hombres se tomaron la zona a través del operativo llamado Perseo. Conocimos detalles de la manera que buscan a los seis temibles delincuentes que tienen azotada la zona.

Con los dedos en los gatillos de pistolas y fusiles, listos para reaccionar, permanecen los comandos especiales que realizan intensos operativos por estos laberintos, como son llamadas esta especie de improvisadas calles, elaboradas sobre troncos de madera y tablas que separan las casas del mar de Tumaco.

Desde algunos de estos laberintos los capos del narcotráfico en muchas ocasiones disparan y se ocultan entre la población civil.

A unos kilómetros de ahí, el comandante de la operación Perseo se reúne con sus investigadores para escuchar detalles de la búsqueda de los seis más temibles delincuentes que desde hace varios años se repartieron Nariño y convirtieron al puerto en su centro criminal.

A Jeferson Chávez Toro, alias ‘Cachi’, señalado de ser el más poderoso narcotraficante de la región y quien es disidente de las FARC, lo sindican de extorsiones y secuestros.

‘Cachi’ y su grupo se apoderaron de una parte del Alto y Bajo Mira. Aquí también actúa el segundo al mando de la organización conocido como ‘Guacho’, un ecuatoriano que ingresó muy joven en las FARC y que ahora es sindicado de varios homicidios y de manejar el dinero del narcotráfico en la zona.

En el norte de Tumaco actúa alias ‘David’, quien es archienemigo de ‘Cachi’ y ‘Guacho’. Los enfrentamientos entre los de ‘Guacho’ y ‘David’, quien dirige La gente del orden, han dejado decenas de muertos.

Los de ‘Sábalo’ se tomaron el oriente del municipio. Muy cerca también está la gente del Clan del Golfo a través de alias ‘Raúl’, enviado por alias ‘Otoniel’, para el manejo de los cultivos de cocaína y extorsionar.

La zona rural de Mosquera está bajo el poder de alias ‘Caliche’ del grupo Renacer y en otras tres zonas actúa el ELN.

El tema de Tumaco es de delincuencia común al servicio del crimen organizado y de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, que se ha dedicado a hacer ajustes de cuentas y hacer control territorial.

Cruzar las fronteras, apoderarse de alguna hectárea de coca, o no pagar la extorsión de alguna de las bandas es el inicio de la guerra que por años han soportado los habitantes.

“Es lo que vive el municipio a diario. Gracias a dios ya no se escuchan balaceras y encuentros entre bandas, pero a través de actividades sociales sé que se va a salir adelante”, dice Eliana Rosalía Vásquez, líder comunitaria de Tumaco.

El alto número de denuncias, homicidios y extorsiones obligó al estado a lanzar una histórica ofensiva policivo militar.

Cerca de 13 mil uniformados tienen la misión de capturar a los criminales y regresarles la tranquilidad a los pobladores de Tumaco y Nariño.