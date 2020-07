En las Fuerzas Armadas hay una “desatención en la formación ética”: expresidente Samper

Ernesto Samper Pizano manifestó: "Comparto la posición de mi hermano Daniel de que el problema de los militares violadores, además de ser un caso judicial que debe ser castigado ejemplarmente, es un problema de fondo por el hecho de que haya soldados entrenados institucionalmente para este tipo de actos".

Igualmente, escribió un trino donde cuestiona la preparación ética en las Fuerzas Militares:

Siguen apareciendo casos de abusos sexuales de miembros de las FFAA sin que hasta el momento exista condena. Me sigue pareciendo que, al margen de lo judicial, existe al interior de las fuerzas una desatención en la tarea de formación ética y en DDHH de soldados y policias. — Ernesto Samper P. (@ernestosamperp) July 1, 2020

A los señalamientos respondió el comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, a través de una carta al exmandatario.

"Nunca había tenido conocimiento de una situación tan aberrante, nadie me ha informado sobre la existencia de semejantes contenidos en los planes de formación de nuestros soldados. Al consultar con los responsables dentro de las dependencias de la institución, me afirman que no es cierto", dice un apartado.

El general le pidió al exmandatario que aporte a la Fiscalía las pruebas que tiene de estos hechos para que sean investigados.

"He remitido un oficio al Fiscal General pidiéndole que obtenga de su parte la información que permita verificar tan aberrantes hechos y dar con los responsables de semejante atrocidad. Sería impensable que alguien que ha desempeñado la Presidencia de la República pudiera hacer una afirmación de tal gravedad sin contar con pruebas certeras", indicó el alto mando.

En el oficio entregado a la Fiscalía, el comandante del Ejército expresa que "se inicie por recibir declaración bajo la gravedad de juramento al doctor Ernesto Samper Pizano en la que se le pida que suministre las pruebas objetivas en las que soporta sus graves denuncias públicas".

Nuevamente Samper se pronunció a través de una carta al general Zapateiro:

