Kelly Villamizar, de 22 años, tuvo que ingresar varias veces a urgencias por maltratos de los que fue víctima en Ocaña.

Cuenta que el “día que yo hice maletas para irme, ese fue el día que me apuñaló la mano y me cortó el cabello”.

La denuncia de la hermana de Villamizar permitió que la Policía la rescatara, pero no hay orden de captura contra su pareja, señalado de maltratarla.