En libertad implicada en el asesinato del director de Medicina Legal de Barranquilla

Dayana Jassir, esposa de la víctima, fue dejada en libertad ya que se vencieron los términos para iniciar el juicio oral.

El juez dejó a la mujer en libertad ya que han transcurrido 173 días desde la captura sin que se haya iniciado el proceso.

Jassir es sindicada de ser la autora material del asesinato de su esposo, y director de Medicina Legal, Eduardo Pinto. Este fue ultimado en mayo de 2016 en su casa en el suroriente de Barranquilla.

A pesar de quedar en libertad, Jassir tendrá que seguir respondiendo a las citaciones dentro del caso. La audiencia preliminar ya fue programada para el 21 de febrero.

Janeth Ortiz, abogada de la acusada, ha dicho: “las dilaciones que se han dado no han sido por parte de la defensa sino por la Fiscalía General de la Nación. Luego de que lanzara una cantidad de noticias referentes a los indicios que incriminaban a Dayana Jassir de la Hoz hoy no cuenta con ellos”.

Lucía Padilla, abogada de la familia de Pinto, ha dado una versión diferente sobre la razón del vencimiento de los términos: “se da porque durante este proceso lo que hemos tenido es una serie de maniobras dilatorias ocultas por parte de la defensa”.

“No se va a hacer justicia por la muerte de Eduardo y aquí la principal responsable de la muerte de Eduardo es Dayana Jassir de la Hoz”, declaró Rebeca Viloria, madre del asesinado.

Cabe recordar que por este caso ya han sido condenados tres de los autores materiales del asesinato a 19 años de cárcel.

Más de esta noticia:

“Ella de inocente no tiene nada, ella planeó la muerte de Eduardo”:...