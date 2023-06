En lo más alto de El Cocuy, hombre le pidió matrimonio a su novia: un “sí” en medio del frío

El Parque Nacional Natural El Cocuy fue escenario de dos situaciones fuera de lo común. En medio de un mágico fenómeno natural generado por la caída de nieve, un hombre recibió el “sí” de su pareja, luego de proponerle matrimonio de una manera muy original.



En lo más alto del nevado de El Cocuy y Güicán en Boyacá, un turista bogotano cumplió su promesa de declararle todo el amor a su pareja y pedirle matrimonio tras lograr su ascenso al llamado Púlpito del Diablo.

De acuerdo con el protagonista de esta historia, identificado como Danny Stiven Salcedo Luna, esta experiencia, inolvidable para él y su pareja, fue perfecta para cumplir con su idea de pedirle la mano a Tania Jinete Cubillos Alba.

“Yo no podía hablar casi, estaba muy emocionado por haber podido culminar el ascenso y no tenía palabras, casi no me salían, lloraba. Fue algo muy bonito", aseguró el turista bogotano.

Un “sí” en medio de la nevada completó la historia de esta pareja que puso a llorar de emoción a decenas de turistas y guías que presenciaron el especial momento. César Alarcón, uno de los testigos de aquella escena y guía del Parque Nacional Natural El Cocuy, felicitó a los prometidos no solo por su compromiso, sino por lograr el ascenso que es de gran dificultad.

Publicidad

"Quiero dar las felicitaciones a Danny y a aquella princesa tan hermosa que ha dado todo de ella para subir. Llegamos aquí, a 4.820 metros sobre el nivel del mar, y esto está muy bien, chicos. Felicitaciones", expresó.

A pesar del frío, la novia orgullosa mostraba su anillo entregado por su pareja, aún casi sin poder respirar luego de subir el nevado, uno de los lugares naturales más hermosos de Colombia.

Según cuenta Danny, durante mucho tiempo se había imaginado tan anhelado momento y la manera como le diría a su novia que lo acompañara por el resto de la vida. “Había pensado antes en dónde podría ser la propuesta, pensando en los sitios más comunes que es la playa, el mar, de pronto en una cena. Fueron varios, pero entonces se nos dio el viaje para El Cocuy", puntualizó.

Publicidad

"Cuando se arrodilló y sacó la cajita, me dijo la promesa que le había dado a Dios, sus intenciones. Fue un momento completamente feliz, ya estábamos en la cima, estábamos completamente emocionados y felices de haber podido lograrlo", destacó Tania.

En el recuerdo de todos quedará la imagen de esta pareja, sellando años de amor a más de cuatro mil metros de altura. La ceremonia oficial, seguramente con menos frío, se llevará a cabo a finales de este 2023.