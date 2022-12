En Maceo, Antioquia, murió un niño al caer desde un cuarto piso

Un niño de ocho años de edad falleció, luego de caer al vacío desde un cuarto piso, en un conjunto de viviendas para desplazados, entregadas por la alcaldía de Maceo y la gobernación de Antioquia. La comunidad denuncia que las escaleras no cuentan con las medidas de seguridad necesarias.

Los habitantes del conjunto de apartamentos, aseguraron que el accidente se produjo por la falta de seguridad en las edificaciones, pues no existen barandas en las escaleras. (Vea también Preocupación en Medellín por incremento de caídas de personas, desde pisos altos )

Natalia Giraldo, testigo del hecho, relató que el niño “se resbaló, y se cayó porque los pasamanos están muy anchos y el niño tampoco es que es muy gordo, ni nada de eso, no tuvo en qué sostenerse y cayó pues al piso”.

Según la comunidad, este no es el único problema que presentan las viviendas de interés social, Hada Melissa García, habitante de uno de los apartamentos, cuenta que “había que esperar a que pasara un incidente como el que pasó. Mantenemos en muchos peligros, esos cuartos pisos, las protecciones que hay son muy pocas, desde que empezamos a vivir aquí, nos ha tocado vivir con las uñas”.

Francisco Álvarez, alcalde del municipio, dice que llevará el caso a los entes de control: “será materia de investigación lo que ocurrió, el lamentable hecho, por los entes de control y los que tienen hoy la capacidad de hacerlo”.

Habitantes de esta unidad familiar, afirmaron que tomarán acciones legales para que se les mejoren las condiciones de seguridad de estos apartamentos.