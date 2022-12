En Maceo hay temor por un puma y un jaguar que están atacando el ganado

Los recientes ataques de un puma andino y un jaguar, que han matado decenas de ganado de las fincas y haciendas de la vereda Santa Barbara, de Maceo, Antioquia, tienen atemorizados a los ganaderos de la región.

Carlos Andrés Londoño, ganadero afectado, afirmó que “a mí en particular me ha matado tres reces, y a ciertos vecinos he escuchado que también le ha hecho daños, es un peligro aunque nos han dicho que no ataca humanos, pero no deja uno de preocuparse por eso”.

Varios de los habitantes del sector aseguran haberlos visto, como Andrea Vallejo, quien aseguró que “mi hermano si lo ha visto, iban en la moto y lo vieron, cuando ellos iban pasando”.

Afirman que están haciendo todo lo posible por trasladaros a un hábitat seguro para evitar su caza y que el ganado siga desapareciendo.

“La idea no es cazarlos, porque es un animal que está en vía de extinción. Llamar a la Corporación y que venga y estudie el caso y de pronto reubicar. Aquí hay puma y hay jaguar, están estrechos, se sienten estrechos, y por eso están haciendo lo que están haciendo”, dice el ganadero Londoño.

Emerson Marín Pinzón, secretario de Agricultura y Medio Ambiente de Maceo, dice que ya están realizando planes para atrapar a los felinos: “se han presentado algunos ataques, especialmente a los bovinos, en el municipio de Maceo, causando obviamente unas pérdidas económicas a los dueños de estos animales”.

En menos de un mes ya son cuatro los ataques de felinos que se han reportado, por lo que los ganaderos piden a las autoridades ambientales que se tomen medidas urgentes.