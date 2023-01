En ‘Madres del triángulo rosa’, escritora narra cómo fue aceptar la homosexualidad de su hijo

Claudia Martelo cuenta en el libro su proceso de acoplamiento a esta noticia en una sociedad tradicional.

“Me invitaban a marchar en contra de personas como mi hijo y yo me sentí con las manos amarradas y yo dije no, yo necesito escribir. No solo por mi hijo, sino para ayudar a otras personas", expresa Claudia.

Su muchacho no jugaba fútbol y más bien le interesaba el teatro y la fotografía. Ella se hacía la ciega cuando él miraba a sus compañeros. No quería ver, hasta que entendió que la del desconocimiento era ella.

Un diplomado de Sexualidad y Educación le ayudó a abrir la mente y después empezó a escribir, lo que sería para ella, su catarsis recurriendo al amor.