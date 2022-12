En Marinilla prohíben la música en Semana Santa

Marinilla es un municipio del Oriente antioqueño, donde muchos de sus habitantes profesan la religión católica. Uno de estos fervientes fieles es el alcalde.

“El 98.5 % de la población profesamos la fe católica”, aseguró Édgar Augusto Villegas, alcalde de Marinilla

En defensa de las costumbres religiosas, el mandatario dictó un decreto que causa polémica en la población.

“Les estamos solicitando al comercio abierto al público con venta de licor que apaguen la música mientras pasa la Semana Santa”, asevera Villegas.

A los comerciantes de esta población, que además de católica es centro cultural y turístico de la región, les cayó la noticia como un baldado de agua fría.

“Hemos tenido que quitar la programación, los conciertos pasarlos para otros días y varios de ellos cancelarlos, porque no se puede poner música hasta las 10 de la noche y a esa hora es imposible que una persona pague una entrada para ver un grupo hora y media”, indica Alejandro Rendón Rendón, uno de los comerciantes.

Pero el alcalde se niega a escucharlos e insiste en su medida que invita al recogimiento.

“viernes y jueves tienen una restricción superior para el uso de la música esto por respeto por la Semana Santa”, explica Villegas.

Desde el Concejo dicen que el mandatario está violando las leyes.

“Hay locales que no necesitan apagar la música porque no están en el lugar de las festividades y el artículo primero da a entender que la música se prohíbe en esos horarios en toda Marinilla, entonces carece de sentido el decreto”, asevera Gustavo García, concejal del municipio.

Los comerciantes aseguran que si no derogan la medida se avecinan demandas contra el municipio. La polémica está abierta.