En medio de incendios en Colombia, sacaron al director de Bomberos: se enteró en plena entrevista

Los incendios en Colombia no dan tregua. Según dijo en Caracol Ahora el comandante Arbey Trujillo Méndez, el saliente director del Cuerpo Nacional de Bomberos, en este momento hay activas 7 conflagraciones en diferentes zonas del país, incluyendo la de Nemocón, Cundinamarca, y el del Páramo de Berlín, en Santander.



Sin embargo, causó sorpresa que durante la entrevista mencionó: “Yo acabo de llegar hace 4 meses y ya me voy, porque acaban de publicar una hoja de vida de una capitana en Presidencia”.

“Yo entregaría una vez entre ella. Yo traté de ejecutar los recursos, los poquitos, porque yo solamente estuve 4 meses, entonces ya tocaría mirar, la persona que me va a reemplazar (debe) tomar la determinación de qué van a hacer, si van a mirar por medio del gobierno si aumentan los recursos”, comentó el comandante Trujillo mientras se refería a la insuficiencia de personal para atender los incendios en Colombia.



Y agregó: “estos puestos son públicos, son prestados, precisamente la norma establece un nombramiento de libre remoción y ustedes saben que en el Gobierno se avecinan cambios y uno de los que me imagino determinaron es el mío, porque ya veo que publicaron la hoja de vida, me acaban de informar, pero sigo siendo bombero. No me preocupa el tema. Lo que trabajé lo hice con amor por Colombia, por mis bomberos, la gente reconoce mi trabajo, entonces no me va a bajar la moral que hoy me cambien”.

De acuerdo con lo dicho por el comandante Trujillo, en este momento Colombia cuenta con 20.043 bomberos.

“Mi deseo más grande era crear más cuerpos de bomberos donde no los hay, es una tarea que le toca a mi sucesora, seguir convocando a los alcaldes, a las comunidades, para que las creen”, puntualizó en Caracol Ahora.