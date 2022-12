En medio de lágrimas, Colombia despide a los angelitos de Fundación

Desde la madrugada comenzaron los preparativos para despedir a los angelitos. A las 8 de la mañana, luego de una ceremonia religiosa, partió la caravana hacia Fundación con una calle de honor de la Policía y con banderas blancas y flores que les lanzó la gente. (No se pierda: Homenaje de Noticias Caracol a los 33 angelitos fallecidos). Por todas las calles de Barranquilla la comunidad les rindió homenaje. Los motociclistas se unieron a la caravana sonando sus pitos. (Vea también: calle de honor para 31 niños muertos).

A lado y lado de las vías, niños y adultos sacaron pañuelos blancos sin poder contener las lágrimas.

"Qué dolor tan grande siento en mi alma por esos niños. Me da un dolor que no lo soporto. No son nada mío pero me duele lo que les paso en esa tragedia señor", dijo Mónica Barreto, habitante de la capital del Atlántico.

En la salida de Barranquilla, la bandera de la ciudad lucía a media asta y muchos niños despidieron con aplausos a quienes ahora son llamados "los angelitos de Colombia". (Luto en Colombia: así fue la tragedia que cobró la vida de los niños).

Entrando al departamento del magdalena, en el corregimiento de Palermo, todos los niños hicieron calle de honor. Tampoco los pequeños pudieron contener el llanto. "Que se vayan con Dios", dijo un infante notablemente conmovido.

En el corregimiento de Tasajera, el cortejo fúnebre fue recibido por lugareños vestidos de riguroso blanco. "Nos duele a todos. Como si nos hubiera pasado a nosotros. Mucho dolor. Es algo que uno no puede explicar", declaró Victoria Hernández.

A pie, en moto y en carros espontáneos formaron un rio de gente. Todos querían despedir a las menores víctimas de la tragedia de Fundación. (Las causas de la absurda tragedia).

En la población magdalenense, el lugar el accidente se ha convertido en lugar de oración. Son muchas las personas que diariamente llegan a ese punto para pedir por el descanso de los 31 angelitos o dejar un recuerdo de esta tragedia que enluta al país. (Papa Francisco envía pésame por tragedia en Fundación, Magdalena).