En medio de protestas, Gobierno y cafeteros buscan conjurar paro

Los delegados del Gobierno y de los caficultores iniciaron este jueves un largo y esperado diálogo para buscar una solución a la crisis del sector cafetero, mientras las protestas y los bloqueos de las vías continuaban sin cambios en la cuarta jornada de paro.

Esta reunión inició a las 16.00 horas (21.00 GMT) en el Ministerio de Trabajo entre cuatro ministros y al menos treinta representantes del gremio cafetero de todo el país, y según informaron medios locales, la intención del Gobierno era zanjar la discusión esta misma noche, aunque se prolongue hasta la madrugada.

Los titulares que participan en la llamada mesa de diálogo y concertación son los de las carteras del Interior, Fernando Carrillo; de Trabajo, Rafael Pardo; de Agricultura, Juan Camilo Restrepo; de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al igual que el ministro consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón.

Sobre el clima del diálogo, que se desarrolla a puerta cerrada, se conocen pocos detalles, aunque el senador Carlos Baena dijo a periodistas que Cárdenas llegó a última hora y eso incomodó a los cafeteros.

También trascendió que en un receso del encuentro los ministros del Gobierno de Juan Manuel Santos se concentraron aparte para darle forma a la propuesta del Gobierno y discutir una respuesta unificada al pliego de peticiones presentado por los cafeteros.

Antes de sentarse a la mesa de conciliación, Carrillo destacó el "buen ánimo que existe" y resaltó la necesidad de "volver a la cordialidad en un espacio de negociación", aunque expresó su malestar por negociar mientras miles de caficultores continúan sus protestas, impidiendo total o parcialmente el paso en algunas carreteras del país.

"Los bloqueos están generando problemas humanitarios, como ya lo conoce el país. Por ejemplo, la señora que murió porque no dejaron pasar la ambulancia, problemas en el mismo sector agropecuario, por ejemplo, 100.000 litros diarios que produce Nariño de leche los están dejando botados (perdidos)", denunció Restrepo.

Por su parte, el coordinador del Movimiento para la Defensa y Dignidad de los Cafeteros que convocó la protesta, Oscar Gutiérrez, dijo a Efe que el gremio está dispuesto a negociar, pero adelantó que por el momento se mantendrán en las orillas de las carreteras para volver a los bloqueos si no avanza el diálogo.

Este colectivo nació el año pasado a raíz del descontento de algunos caficultores ante la situación de crisis del sector, afectada por un precio de venta del grano inferior a los costes de producción, además de la apreciación del peso, las lluvias y las plagas de roya y araña roja.

Muchos de los productores que secundan las protestas están vinculados a la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), que aglutina a más de 560.000 familias que se dedican al cultivo de este grano, aunque no se sienten representados por ella e incluso la sienten más cerca del Gobierno.

Los cultivadores demandan del Gobierno un precio de sustentación para la carga de café, control de precios a los abonos y pesticidas, cese de embargos para propietarios que no han podido cumplir sus obligaciones bancarias y suspender los proyectos mineros que se planean desarrollar en regiones cafeteras, entre otros.

Y por su parte, el Gobierno sostiene que no ha abandonado a este sector y defiende la efectividad de sus ayudas a los productores, que el presidente Santos cifró en unos 2.721 millones de dólares los apoyos directos y créditos subsidiados a los cafeteros.

El gerente general de la FNC, Luis Genaro Muñoz, convocó a través de un comunicado a una sesión extraordinaria del Congreso Nacional de Cafeteros que se celebrará el lunes.

Este encuentro contará con la presencia del presidente Santos y con la de los "voceros productores del grano que lideran la movilización, con el fin de que expresen sus ideas e iniciativas en el seno de la máxima instancia gremial".

Por la ubicación geográfica, Colombia produce café todo el año y en este momento hay cosechas, que se están recogiendo, en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila y Tolima.

El paro, de momento, dijo una fuente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC), no afectará la producción del grano que para este año está cifrada en 10 millones de sacos, de los cuales se exporta el 90 por ciento.

Según la Organización Internacional del Café (OIC), con sede en Londres, Colombia se ubicó en 2012 como el cuarto país productor de este grano, por detrás de Brasil, Vietnam e Indonesia, aunque sigue siendo líder en exportación de café suave arábigo lavado.