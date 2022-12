En Neiva están preocupados por la inseguridad

Aunque la Policía ha incrementado varios controles, las medidas no parecen ser suficientes para los habitantes.

“Aquí desafortunadamente no hay fábricas entonces nos compramos unos con otros. Se necesita más que todo la oportunidad de trabajo para los jóvenes”, dicen los habitantes.

Actualmente la cifra de desempleo de Neiva se ubica en el 11,5%. Sin embargo, se destaca según la Cámara de Comercio, el crecimiento e impulso de otros sectores que jalonan la economía.

De otra parte, en la visita de la Ruta Colombia a Campoalegre, a media hora de Neiva, los recientes hechos de violencia y sicariato los afectan.

También dicen estar además inconformes por la prestación de los servicios públicos.

“Cada vez que llueve, de un momento a otro nos quedamos sin agua, ni sabemos que está pasando. Aquí en mi casa la hervimos porque esa agua no es apta para el consumo humano”, relata uno de los pobladores.

Hace un año una avalancha acabó con el acueducto que surte de agua a este municipio y el restablecimiento de la infraestructura ha sido lento pero además aseguran que hace falta apoyo del Gobierno nacional.