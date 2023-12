En Neiva, padre baila el vals con foto de su hija muerta en medio de un incendio: conmovedor video

Un desgarrador video se hizo viral en Colombia, ya que muestra a un padre bailando el vals con la foto de su hija durante el funeral de la menor de edad, que este 23 de diciembre cumpliría 15 años. Se trata de Laurent Michelle Lizcano Sánchez, una de las ocho víctimas fatales que dejó un incendio en Neiva el pasado 15 de diciembre.



En las imágenes se ve cómo el padre de Laurent no puede contener las lágrimas mientras se aferra al retrato de su hija durante el baile, con el tema ‘Tiempo de Vals’ de Chayanne de fondo, mientras es rodeado por seis chaperones con globos blancos que lo acompañan en el homenaje a la menor de edad.

#VideoBlu Conmovedor baile de un padre con la foto de su hija muerta en incendio de Neiva. La menor llamada Laurent Michelle Lizcano Sánchez y que murió en el incendio cumpliría 15 años el próximo 22 de diciembre. Las desgarradoras imágenes se hicieron virales y generaron todo… pic.twitter.com/MKbzrop6Zc — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) December 21, 2023

“Ella estaba muy feliz de los 15, estaba muy feliz, que los 15 por fin, los preparativos, todo. Y pues, como yo me iba a ir de viaje, me estaba diciendo que no me fuera, que me quedara acá para los 15, para pasar (juntas) nosotras las tres también”, dijo Mariana Cardozo, amiga de Laurent, el día de la tragedia.

¿Qué produjo el incendio en Neiva?

Armando Cabrera, secretario de la Oficina de Gestión del Riesgo de la capital huilense, detalló que a las 12:48 a.m. del viernes 15 de diciembre “se genera un incendio estructural en una vivienda, falleciendo ocho personas".

Los bomberos llegaron al sitio y “atacan el incendio, lo liquidan, hacen proceso de enfriamiento y… ahí es donde se puede evidenciar que dentro de la vivienda se encontraban seis motocicletas, pues eso nos genera a nosotros un riesgo latente y que en estos momentos, teniendo en cuenta que hay personas fallecidas, los organismos de seguridad, la Fiscalía, el CTI, ya tienen una cadena de custodia para intervenir dicha vivienda y establecer cuáles fueron las causas que generaron este incendio estructural”, señaló Cabrera.

Respecto a las víctimas del incendio en Neiva, indicó que estaban “ya tiradas en el suelo, estaban posiblemente inhalando humo” y se desconoce si también “dióxido de carbono dentro de este espacio confinado” debido a las motos que estaban guardadas en la casa.