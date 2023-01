“En ningún momento me esperé que ella se fuera a tirar”: hija de Aída Merlano

La joven, a quien un juez le dio libertad, aseguró que su mamá sabe muchas cosas sobre el manejo de la política, pero dice que no tiene claro por qué huyó.

“Evidentemente mi mamá tiene que saber muchas cosas. Era el cordero que iba a limpiar los pecados de los políticos y de esas prácticas que hay campaña. Asumo que ella sabe muchas cosas y hay gente que eso le preocupa”.

“No te puedo decir si mi mamá estaba huyendo, si mi mamá estaba cansada de la situación o simplemente dejó de creer en la justicia”.

“Mi mamá ha tenido varios intentos de suicidio porque no soportaba el encierro. No sé si en definitiva temió por su vida o la de nosotros”.

En contexto:

Hija y odontólogo de Aída Merlano quedan libres, pero seguirán vinculados al caso

“Yo me vi con ella estando internada en la clínica en el pabellón de salud mental. Y básicamente yo esa noche me fui a mi casa habiendo anotado en un papel su última voluntad. Cada cosa que ella quería para cada familiar”.

“A mi mamá siempre le ha encantado la gente, le gusta estar con la gente en sus propios barrios. Pero yo soy completamente honesta, a mí no me gusta la política, me parece un entorno negro, sucio, de víboras y de gente que lo único que está esperando es ver cuándo alguien dé papaya para comérselo vivo”.

“El político está constantemente preocupado por quién se va a poner en contra de él. La gente ve es esa persona que da discursos, pero en realidad el mundo del político en su casa es quién se va a torcer”.

“Tampoco es que la tenga en frente y se vaya a tirar con la soga. Lo que ocurre es que ella se despide, me dice algo y ya posterior a que yo salgo es que ella se tira”.

“Ella jamás me dice nada, pero es que nadie se va a imaginar: hay una ventana…se va a tirar. En ningún momento yo me esperé que se fuera a tirar”.

“De hecho salgo del edificio, cojo el ascensor, aproveché que había un lugar ahí y compré un agua micelar. Yo no salí huyendo del edificio”.

“Y cuando estoy en el Andino pagando una ropa me llama alguien a decirme: ¿viste las noticias? Obvio me asusté y yo dije: ‘si yo estaba allá’”.