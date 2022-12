En Pasto hay 200 migrantes haitianos varados que quieren llegar a EE. UU.

En medio de desórdenes, sin claridad del procedimiento que deben seguir, continúan más de 200 haitianos en Nariño, con deseos de continuar su viaje hacia los Estados Unidos.

"Cuando yo llegué a Medellín, la Policía me manda para acá de nuevo. De aquí me mandan a ecuador y de ahí de nuevo para acá. Pasamos hambre porque no tenemos casi dinero. Cada vez que intentamos seguir, comprar pasaje y ladrones cobran dinero por cruzar la frontera y cuando llega la Policía nos manda de nuevo para atrás”, declara Faradya Beltrán, ciudadana haitiana varada en el departamento fronterizo.

La problemática se ha agravado con la llegada de más extranjeros indocumentados. En las últimas horas, 27 haitianos más fueron puestos a disposición de Migración Colombia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recordó al Estado colombiano la obligación internacional de proteger la vida e integridad de los migrantes, así como la prohibición de expulsiones colectivas y su defensa de los abusos de particulares.