“Me arrastró como 12 metros”: conductor en Pereira le tiró el carro a agente que lo iba a multar

En menos de seis meses, Orlando García, quien ejerce como guarda de tránsito en Pereira , recibió por segunda vez una agresión de parte de un conductor que incumplía la norma de pico y placa.

El infractor aceleró el vehículo y Orlando, para evitar ser arrollado, tuvo que sujetarse al capó del automóvil. El hecho quedó registrado en video.

“Cuando le dije que por la infracción le iba a inmovilizar el vehículo, se subió, no pensé que me lo iba a tirar encima y me arrastró como 10, 12 metros. Gracias a Dios que aparecieron los compañeros y lo detuvieron”, afirmó el guarda.

Este agente de tránsito asegura vivir con temor, ya que en la primera vez que fue agredido recibió una incapacidad de 15 días. “Da nervios porque la gente se volvió muy intolerante”, anotó.

El vehículo del infractor fue inmovilizado y al revisar los documentos encontraron que debe más de una multa.

“Son dos procedimientos entre los cuales está la inmovilización del vehículo, el comparendo y el cobro coactivo, porque el señor debe aproximadamente 4 millones de pesos en sanciones”, dijo Juan Gabriel Londoño, coordinador de guardas de tránsito de la capital de Risaralda.

Según el abogado penalista Renato Marín, denuncias como estas han aumentado en un 25%.

“El conductor del vehículo se ve vinculado a dos conductas punibles: violencia contra servidor público, de cuatro a ocho años de prisión, y lesiones personales dolosas”, señaló.

El guarda ya interpuso las respectivas denuncias y ahora lo que espera, según él, es que se haga justicia.