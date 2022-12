En plena audiencia, adolescente acusado de terrorismo atacó con cuchillo a su mamá y escapó

El menor, de 17 años, es señalado de lanzar granada a carabineros. Un policía también resultó herido durante la fuga, ocurrida en Neiva.

El joven, acusado de lanzar el artefacto en 2014 y también por homicidio, asistía a una audiencia de imputación de cargos en el Centro judicial de Infancia y Adolescencia.

Terminada la diligencia uno de los presentes, al parecer familiar, le entregó un cuchillo. Con el arma en la mano, el joven se abalanzó sobre un policía y le causó dos heridas en el brazo. La mujer fue herida en una mano.

“Yo reaccioné de una vez a cogerlo y ahí es cuando me lesiona. Una puñalada y otra vez me tumbó. Yo me levanté como pude y otra vez me lancé sobre él a cogerle el arma blanca y evitar que no se fuera y otra vez me lesiona la parte de arriba del brazo y abre la puerta y se da a la fuga”, narró el subintendente afectado, Camilo Reyes.

En Neiva, durante el 2017, han sido aprehendidos 460 menores de edad, en su gran mayoría por los delitos de hurto a personas y por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.