En pleno programa, periodista de Cablenoticias hace estremecedor relato: “Casi me mata mi expareja”

El caso de Valentina Trespalacios , la DJ presuntamente asesinada por su pareja, el estadounidense John Poulos , ha despertado gran indignación en Colombia y solidaridad con las víctimas de violencia machista. Una de las voces que se alzaron en los últimos días fue la de la periodista de Cablenoticias Ana María Vélez, quien, al aire, contó cómo fue víctima de violencia por parte de su expareja sentimental.

La periodista de Cablenoticias relató su historia en el programa ‘La otra cara de la moneda’. “En el año 2014, mi vida estuvo en riesgo también por parte de quien era mi pareja sentimental. Hoy puedo decir que estoy viva, gracias a Dios…”, empezó diciendo Ana María.



No solo señaló que es una superviviente de la violencia contra las mujeres sino que, además, el sistema judicial y de apoyo en Colombia le falló.

“El sistema judicial a mí, como Ana María Vélez, me falló en aquel momento. Las recomendaciones que me entregó aquel fiscal fueron difíciles para mí. Adicionalmente, la psicóloga que me atendió también me falló, haciéndome sentir culpable de lo que pasó. Estoy viva de milagro y hoy quiero dar mi testimonio, aquí, en Cablenoticias. Como mujer, como periodista. Quizás, hoy en día, se me aguan los ojos con esta situación, porque a mí también me tocó vivirla…”, dijo Ana María Vélez.

La periodista de Cablenoticias le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro que declare una emergencia por causas de la violencia de género, ya que aunque ella sobrevivió, muchas otras pueden morir.

Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, hubo 244 feminicidios en Colombia durante el año 2022. En otras palabras, 244 mujeres y niñas fueron víctimas de crimen por razón de su género. Y es que, subrayan expertos, este país sigue siendo violento para las mujeres, con comportamientos machistas y misóginos.

Si es víctima o conoce algún caso de violencia contra la mujer, denuncie. Líneas de atención:

Línea nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación

WhatsApp: 320 239 1685 – 320 865 5450 – 320 239 1320.