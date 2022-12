En pocos días estarán a la venta boletas para el concierto de Foo Fighters

Los Foo Fighters estará en Colombia como parte de su gira mundial de lanzamiento de su octavo álbum de estudio “Sonic Highways”, el cual se estrenará en noviembre de este año.

Este último trabajo discográfico de la banda ha sido compuesto por Dave Grohl (voz / guitarra), Taylor Hawkins (batería / voz), Nate Mendel (bajo), Chris Shiflett (guitarra) y Pat Smear (guitarra).

Éxitos como "Learn to Fly", "All My Life", "Time Like These" , "Best of You", "My Hero" y "The Pretender" sonarán en vivo en su única presentación en el estadio El Campín.

La boletería

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para club de fans y las tarjetas de crédito y débito de los bancos Grupo Aval, AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular; a partir de las 10:00 a.m. del 14 de octubre hasta las 11:00 p.m. del 15 de octubre de 2014, en todos los canales de venta de www.tuboleta.com

La venta con todos los medios de pago estará disponible en todos los canales de venta de Tu Boleta a partir de las 10:00 a.m. del 16 de octubre de 2014.

Sonic Highways

El octavo álbum de estudio de la banda de rock estadounidense tiene previsto su lanzamiento el 10 de noviembre y estará precedido por Sonic Highways, un documental de la cadena de televisión HBO dirigido por Dave Grohl.

El álbum contiene ocho canciones, cada una grabada en una ciudad diferente de Estados Unidos, en legendarios estudios de grabación: Austin, Chicago, Los Angeles, Nashville, Nueva Orleans, Nueva York, Seattle y Washington DC.

En la serie de televisión, “Foo Fighters” documentó la odisea de grabar en ocho ciudades. La serie de HBO se estrenará el 17 de octubre como una celebración anticipada de su vigésimo aniversario.

El Sonic Highways de Foo Fighters pretende "entregar su legado" a la siguiente generación de jóvenes músicos.