En Putumayo aseguran que 11 bajas reportadas por el Ejército no eran disidencias sino campesinos

El sonido de disparos fue registrado en un video grabado desde una vivienda de la vereda El Remanso, en Putumayo , donde ocurrió la acción militar que terminó con la muerte de varias personas. Según narran pobladores, los hechos ocurrieron al finalizar un bazar.

El padre de un menor muerto dice que la masacre la cometieron hombres de negro que llegaron primero al lugar. “Se identificaron como Ejército, pero el comando que hizo la masacre eran uniformados de negro fue los que mataron, por ahí mostré un video que desde mi casa disparaban hacia el caserío donde murieron las 11 personas, incluyendo a mi hijo, y luego, cuando llegaron unidades militares el personal de negro que hizo la masacre se unió con ellos y se fueron al caserío y retuvieron a todas las personas que estaban en el festival”, explicó Rodolfo Pama Lozada.

El campesino pide justicia. Afirma que su hijo era estudiante de una institución en Puerto Leguizamo, aunque vivía cerca al lugar de los hechos y había asistido al evento.

“Pido que la muerte de mi hijo no quede impune y que se haga justicia, mi hijo no era de las disidencias, era un menor de edad. Mi hijo no era ni disidente ni nada”, insistió.

Con videos, la comunidad busca demostrar que antes de los hechos la comunidad estaba en un evento. El ataque habría ocurrido luego del mismo y allí murió el recién elegido presidente de la junta comunal de la vereda El Remanso, Didier Hernández, de 39 años. Su padre dice que estaban reuniendo fondos para beneficio de siete veredas.

“Hace dos meses fue elegido presidente de la comunidad el hijo mío, Didier Hernández, él manejaba la plata de las comidas, de todo, cuando entraron supuestamente los insurgentes, pero eso eran Ejército vestidos de negro, enseguida fue apoyados por helicópteros, por aviones”, explicó Argemiro Hernández.

Además, aseguró que su hijo no era alias ‘Bruno’, como lo habría presentado el Ejército, uno de los jefes de las disidencias de las FARC en la zona.

Mayerli Oliva, hija de Óscar Oliva, otro de los muertos en los hechos, rechazó los señalamientos de que su padre era guerrillero: “Lo que más nos duele es que ahora los quieren pasar como guerrilleros sabiendo que eran gente campesina que trabajaba”.

Medicina Legal avanza en la identificación de los nombres de las personas fallecidas en la operación militar en El Remanso, mientras que la Fiscalía inició las investigaciones de rigor.

La versión del Ejército sobre lo que pasó en El Remanso

El soldado Robinson Beleño fue uno de los que participó en la operación del Ejército en Puerto Leguízamo, Putumayo. Según narra, durante una hora y medio hubo combates en medio de una operación que tenía como objetivo capturar a alias ‘Bruno’, jefe de finanzas de las disidencias del frente 48 de las FARC: “Ingresamos en el área, llevamos aproximadamente un tiempo estipulado que demoramos allá como de 10 días, aproximadamente”.

Una vez llegaron al sitio en la vereda El Remanso, hombres que estaban vestidos de civil, dice el soldado, los empezaron a atacar: “Estábamos cumpliendo, pues con mi equipo de trabajo, teníamos que hacer un cierre. Inicia el combate aproximadamente, avanzo unos diez metros y veo un bandido vestido de civil, pues obviamente yo veo, primera característica que yo veo, tiene ropa civil, pero sorpresa, saca un fusil un arma larga y me impacta el brazo”.

Y prosigue: “aproximadamente había unos 15 bandidos vestidos de civil con armas largas disparándome, me impactan, automáticamente yo tengo que aplicar mis técnicas de supervivencia de combate, como puedo me pongo un torniquete con la mano izquierda”.

El soldado Beleño fue contundente al señalar que en la zona los combates fueron contra guerrilleros de las disidencias: “ahí lo que había era bandidos armados y dándonos plomo porque yo salgo y avanzo nomás 10 metros y caigo impactado, herido”.

Por su parte, el comandante de la división se sostiene en que esta fue una operación planeada en la que participaron Armada Nacional y Fuerza Aérea. “Es una operación legítima como lo manda la Constitución, enmarcada dentro de los principios del derecho internacional humanitario. Esta operación en todo su desarrollo, desde que inicia su planeamiento, cumple con todos los protocolos”, señaló el general Juan Carlos Correa.

También negó que en la zona donde se desarrolló el operativo hubiera alguna actividad con civiles: “no vimos ninguna actividad, digamos que dijéramos bazar ni nada de esas cosas, simplemente se generó un combate”.

La Fiscalía será la que determine si quienes murieron en los combates que narra el soldado beleño eran o no civiles.